Олександр Положинський
військовослужбовець ЗСУ, співак, музикант, громадський діяч
(FB)
Деякі висновки з першого досвіду перебування на фронті.
Читайте також:
Жінка на війні: гігієна, фізіологічні особливості й особисті потреби
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
“Чи є хто з українців у Києві, хто б не знав його? Хотілось кожному сказати щось тепле, ласкаве цій, усім дорогій, усім любій, усім рідній людині. …Він став...
Стали відомі сім умов, які України має виконати, щоб не втратити статус кандидата до ЄС
У школах Миколаєва з 1 вересня не вивчатимуть російську мову
Зеленський пропонує Раді ратифікувати Стамбульську конвенцію
Зеленський у Миколаєві вручив нагороди Кіму, Сєнкевичу та медикам
“Треба мати хорошу лопату”. Олександр Положинський – про висновки першого перебування на фронті
Окупанти штурмують виступ ЗСУ в районі Золотого, але безуспішно, – ГШ
П’ять “Калібрів” із Херсонщини: в ОК “Південь” розповіли про наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву та свої відповіді
“В тобі був відсутній ген страху”. В боях за Україну загинув пластун, мандрівник і відчайдух Артем Димид
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.
Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/
Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.
Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon
При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні
Головний редактор: Дмитро Лиховій
Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com
+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02