“Треба мати хорошу лопату”. Олександр Положинський – про висновки першого перебування на фронті

“Я проллюся крапелькою крові на твоє священне знамено”. Похорон Романа Ратушного та реінкарнація крутянців

“Чи є хто з українців у Києві, хто б не знав його? Хотілось кожному сказати щось тепле, ласкаве цій, усім дорогій, усім любій, усім рідній людині. …Він став...