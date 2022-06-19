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“Треба мати хорошу лопату”. Олександр Положинський – про висновки першого перебування на фронті

19/06/2022 07:45

Олександр Положинський
військовослужбовець ЗСУ, співак, музикант, громадський діяч

(FB)

Деякі висновки з першого досвіду перебування на фронті.

  1. Треба мати хорошу лопату. Міцну та гостру.
  2. Все, що в тебе з собою є, навіть найкращої якості – розхідний матеріал. Воно ламається, рветься, псується, горить і “губиться”.
  3. Транспорт і зв’язок надзвичайно важливі. Хороших рацій та автомобілів, здається, забагато не буває.
  4. Функціональні прилади – оптика, тепловізори, нічники – див. пункт 3.
  5. Вода надзвичайно смачна.
  6. Турнікети мають бути належної якості, на видному місці та в достатній кількості.
  7. Круті люди поруч – найголовніше.

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