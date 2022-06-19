Пентагон розглядає можливість передати Україні ще чотири РСЗВ HIMARS, – Politico

Американська система залпового вогню M142 HIMARS

Сполучені Штати розглядають можливість надати Україні ще чотири ракетні системи залпового вогню HIMARS.

Про це 18 червня повідомило американське видання Politico.

Посилаючись на слова двох посадовців із міністерства оборони США, видання зазначає, що Пентагон “схиляється до того”, щоб надати Україні ще чотири РСЗВ HIMARS в межах чергового траншу військової допомоги.

Якщо Білий дім ухвалить це рішення, кількість високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), які США передадуть Україні, зросте удвічі, тобто до восьми.

Досі США заявили про постачання Україні чотирьох HIMARS’ів та високоточних боєзапасів, які можуть вражати ціль на відстані понад 77 км. Окрім цього, Велика Британія відправить Україні три подібні американські РСЗВ М270. Також цього тижня про намір передати Україні три РСЗВ М270 повідомили в Німеччині.

Наразі Пентагон ще розмірковує над тим, чи варто надавати Києву додаткові чотири HIMARS’и. За словами посадовця з міноборони США, рішення про передачу додаткових РСЗВ буде ухвалене “виходячи з нагальних потреб України”.

Третій американський посадовець також заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена планує ухвалити передачу додаткових РСЗВ у майбутньому пакеті допомоги. Водночас він наголосив, що на даний час цей пакет ще на стадії розробки на рівні Пентагону, і остаточна кількість допомоги може змінитись в останню хвилину.

Проте навіть якщо США все ж вирішать передати чотири додаткові HIMARS, в українській владі наголошують, що й цього буде недостатньо.

Читайте також:

MLRS і HIMARS: у чому відмінність від російських РСЗВ та чи стануть вони “вундерваффе”