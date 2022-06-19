Окупанти штурмують виступ ЗСУ в районі Золотого, але безуспішно, – ГШ

Російські війська намагаються штурмувати виступ, контрольований Збройними силами України, а районі міста Золоте на Луганщині, однак наразі зазнають невдач.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ в неділю, 19 червня.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють позиції наших військ в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське. Зафіксовано ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка.

Ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове – Гірське, бойові дії тривають.

Штурм у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте наші захисники успішно відбили.

З метою викриття вогневих позицій сил оборони, силами штурмових груп, загарбники намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка, бойові дії тривають. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка наші воїни зупинили точним вогнем. Противник відійшов.

За даними ГШ, на Сєверодонецькому напрямку окупанти здійснюють обстріли у районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.

З метою корегування вогню в районі Сєверодонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БпЛА “Орлан-10”. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над цим містом.

Наші підрозділи відбили штурм в районі населеного пункту Тошківка. Противник відійшов та проводить перегрупування.

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