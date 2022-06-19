Home / В окупації / Мер Мелітополя закликає ігнорувати тестування школярів, яке влаштували окупанти

Мер Мелітополя закликає ігнорувати тестування школярів, яке влаштували окупанти

19/06/2022 14:13

В жодному разі не виходити в школи на тестування, яке влаштували колаборанти, закликав містян та мешканців інших тимчасово окупованих територій мер Мелітополя Іван Федоров.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти намагаються реорганізувати навчальний процес, переводячи навчальні заклади на російську систему та російську мову і влаштовуючи дітям “тестування” для переходу в наступний клас.

“Усіх учнів вже переведено на наступний рік. Усі випускники отримають документи про освіту”, сповістив Федоров у своєму телеграмі.
Щодо медичного коледжу, коледжу культури, ТДАТУ і МДПУ, то, інформує мер Мелітополя, вони  перереєстровані в Запоріжжі, всі студенти переведені на наступний курс, всі випускники отримають дипломи.

Тим часом, за  даними МОН, під окупацією перебувають 1174 українські школи, а поза межі України виїхали 651 тисяча школярів.

Читайте також:
Росія вивезла з України понад 307 тисяч дітей

Наслідок обстрілів на Тернопільщині: є поранені, зокрема діти

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Глава Генштабу Британії: слід підготувати армію, щоб знову битися в Європі

Новий голова Генштабу Великої Британії Патрік Сандерс ставить на меті підготувати армію до того, щоб битися в Європі і  перемогти Росію. Про це, як пише “Європейська правда“, повідомляє Sky News....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse