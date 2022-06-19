Мер Мелітополя закликає ігнорувати тестування школярів, яке влаштували окупанти

В жодному разі не виходити в школи на тестування, яке влаштували колаборанти, закликав містян та мешканців інших тимчасово окупованих територій мер Мелітополя Іван Федоров.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти намагаються реорганізувати навчальний процес, переводячи навчальні заклади на російську систему та російську мову і влаштовуючи дітям “тестування” для переходу в наступний клас.

“Усіх учнів вже переведено на наступний рік. Усі випускники отримають документи про освіту”, сповістив Федоров у своєму телеграмі.

Щодо медичного коледжу, коледжу культури, ТДАТУ і МДПУ, то, інформує мер Мелітополя, вони перереєстровані в Запоріжжі, всі студенти переведені на наступний курс, всі випускники отримають дипломи.

Тим часом, за даними МОН, під окупацією перебувають 1174 українські школи, а поза межі України виїхали 651 тисяча школярів.

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