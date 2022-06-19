Ціни на бензин не повернуться до довоєнного рівня – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна не зможе повернутися до довоєнних цін на бензин.

Про це він сказав в інтерв’ю Ліга.нет.

“Я думаю, це питання, скоріше, економічне, ніж технологічне. Вважаю, через певний проміжок часу воно вирішиться. Але треба розуміти, що тієї ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?”, – сказав Данілов.

Секретар РНБО закликав українців економити бензин і за можливості менше користуватися власними авто. І додав, що особисто він зараз не заправляється, бо 24 лютого передав своє броньоване авто військовим.

“У нас десь є фото, що під Мощуном розбили мою машину. Все. Десь тиждень вона протрималась. І комусь життя врятувала, мабуть”, – сказав Данілов журналістам.

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