Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу, є постраждалі

Росіяни вдарили ракетами по Кривому рогу, “приліт” зафіксували в Інгулецькому районі міста.

Цю інформацію підтвердив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

За словами Вілкула, є постраждалі та руйнування. Детальнішої інформації чиновник наразі не надав.

За кілька хвилин до цього очевидці в соцмережах повідомили про два вибухи у Кривому Розі, спричинені ворожими ракетами, які сталися близько 13.00 18 червня, повідомляє Инсайдер UA.

Тим часом повітряна тривога, оголошена в цей час майже по всій території України, не була оголошена в Дніпропетровській області, до якої адміністративно належить Кривий Ріг.

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