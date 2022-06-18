Ворог обстрілює села Луганщини, бої в Сєверодонецьку – Гайдай

Уранці 18 червня росіяни завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському.
Про це в телеграмі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Також противник обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню села Метьолкіне, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку, Воронове, Золоте та Троїцьке.
Тим часом у Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, росіяни безуспішно намагалися вести штурмові дії за межами міста, інформує Гайдай.
“Вони повторно, ще раз і ще раз, обстрілюють територію біля усіх мостів, які і так вже не придатні для пересування. Відкрили вогонь по Синецькому та Павлограду поблизу Сєвєродонецька. Чергові руйнування на «Азоті» – тепер на території транспортного цеху. Двічі масовано обстріляні житлові квартали поблизу колишнього заводу «Донсода» в Лисичанську. 13 будинків зруйновано у Гірському, ще 14 – у Врубівці”, – написав Гайдай.
Голова Луганської ОВа також повідомив, що внаслідок обстрілів серед мирних мешканців є поранені, п’ятьох з них евакуювали до Дніпропетровщини.
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