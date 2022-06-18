Уперше в історії відбулося спільне засідання парламентів Румунії та Молдови

За підсумками першого в історії спільного засідання парламенти Румунії та Молдови ухвалили спільну декларацію, в якій, зокрема, засудили воєнну агресію Росії проти України та схвалили євроінтеграційне прагнення Кишинева.
Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Digi24.
Перше в історії спільне засідання парламентів Румунії та Молдови було приурочено очікуванням на надання Молдові статусу країни-карндидата на вступ до ЄС. Європейська перспектива Молдови є ключовим елементом подальших реформ, які “заохотять молдовське населення в часи крайньої незахищеності та матеріальних труднощів”, йдеться в декларації форуму.
У документі наші сусіди згадали Україну. “Ми рішуче засуджуємо протиправну, неспровоковану і необґрунтовану агресію Російської Федерації проти України. Ми підтверджуємо повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – наголосили парламентарі Молдови і Румунії.
Водночас вони підкреслили “зразковий спосіб, у який влада Румунії та Молдови із представниками громадянського суспільства прийняли велику кількість українських біженців”.
Окрім того, Молдова і Румунія підтвердили прагнення продовжувати тісну співпрацю і координацію у сферах компетенції та спільного інтересу, зокрема безпековій, боротьбі з корупцією, культурі, освіті, економіці тощо.
Спільне засідання парламентів Румунії та Молдови відбулося в суботу, 18 червня, в Палаці Республіки у Кишиневі. У засіданні брали участь усі партії Молдови, за винятком опозиційного Блоку комуністів і соціалістів, який назвав засідання неконституційним. Також у залі була присутня президент країни Мая Санду.
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