Home / Війна / Уперше в історії відбулося спільне засідання парламентів Румунії та Молдови

Уперше в історії відбулося спільне засідання парламентів Румунії та Молдови

18/06/2022 16:47

За підсумками першого в історії спільного засідання парламенти Румунії та Молдови ухвалили спільну декларацію, в якій, зокрема, засудили воєнну агресію Росії проти України та схвалили євроінтеграційне прагнення Кишинева.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Digi24.

Перше в історії спільне засідання парламентів Румунії та Молдови було приурочено очікуванням на надання Молдові статусу країни-карндидата на вступ до ЄС. Європейська перспектива Молдови є ключовим елементом подальших реформ, які “заохотять молдовське населення в часи крайньої незахищеності та матеріальних труднощів”, йдеться в декларації форуму.

У документі наші сусіди згадали Україну.  “Ми рішуче засуджуємо протиправну, неспровоковану і необґрунтовану агресію Російської Федерації проти України. Ми підтверджуємо повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – наголосили парламентарі Молдови і Румунії.

Водночас вони підкреслили “зразковий спосіб, у який влада Румунії та Молдови із представниками громадянського суспільства прийняли велику кількість українських біженців”.

Окрім того, Молдова і Румунія підтвердили прагнення продовжувати тісну співпрацю і координацію у сферах компетенції та спільного інтересу, зокрема безпековій, боротьбі з корупцією, культурі, освіті, економіці тощо.

Спільне засідання парламентів Румунії та Молдови відбулося в суботу, 18 червня, в Палаці Республіки у Кишиневі. У засіданні брали участь усі партії Молдови, за винятком опозиційного Блоку комуністів і соціалістів, який назвав засідання неконституційним. Також у залі була присутня президент країни Мая Санду.

Читайте також:
Грузія і Молдова приєдналися до зустрічі формату “Рамштайн” щодо зброї для України

Євросоюз вдвічі збільшить військовий бюджет Молдови, – Макрон

 

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський у Миколаєві вручив нагороди Кіму, Сєнкевичу та медикам

Володимир Зеленський відвідав Миколаївщину, де провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні та вручив державні нагороди військовослужбовцям і медикам, які їх лікують, йдеться на сайті Офісу президента. Під час...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse