У Херсоні партизани підірвали авто колаборанта, начальника виправної колонії

В окупованому Херосні, на проспекті Адмірала Сенявіна, невідомі підірвали автівку коллаборанта Євгена Соболєва, начальника виправної колонії.
Військові РФ заявили, що це робота херсонських партизанів, пише місцеве видання “Мост”.
На жаль, за даними російської пропагандистської інформагенції РІА “Новости” місцевого видання “Мост”, Соболєв живий, перебуває в лікарні, поранення сумісні з життям.
Вибух був такої сили, що повилітали шибки у багатопопверхівках неподалік, свідчить “Мост”.
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