Над Одещиною “мініснули” дві крилаті ракети росіян

Над території Одещини ППО ЗСУ вночі збила дві російські ракети, запущені з тимчасово окупованої території Криму.
Про це вранці в суботу, 18 червня, заявив речник ОВА Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону.
Він зазначив, що протиповітряна оборона спрацювала добре, хоча час реакції після вильоту ракет із Криму невеликий.
У телеграмі він розповів, що в Чорному морі залишаються два російські ракетоносці, один підводний човен та три великі десантні кораблі, тож загроза наступних ракетних ударів залишається високою. “Але загроза висадки морського десанту зараз мінімальна”, – додав Братчук.
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