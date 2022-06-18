Над Одещиною “мініснули” дві крилаті ракети росіян

Над території Одещини ППО ЗСУ вночі збила дві російські ракети, запущені з тимчасово окупованої території Криму.

Про це вранці в суботу, 18 червня, заявив речник ОВА Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що протиповітряна оборона спрацювала добре, хоча час реакції після вильоту ракет із Криму невеликий.

У телеграмі він розповів, що в Чорному морі залишаються два російські ракетоносці, один підводний човен та три великі десантні кораблі, тож загроза наступних ракетних ударів залишається високою. “Але загроза висадки морського десанту зараз мінімальна”, – додав Братчук.

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