Міноборони просить українців не вказувати шпиталі, де лікують поранених вояків

Міністерство оборони закликало українців не вказувати у своїх постах у соцмережах та в новиннєвих сюжетах назву лікувального закладу, де ставлять на ноги поранених військовослужбовців, і населений пункт, де знаходиться шпиталь.

Ворог зацікавлений знищити такі лікувальні заклади, підкреслила Маляр.

Отже, МО просить журналістів та блогерів:

– фотографувати лікарів зі спини;

– подавати фото та відео шпиталів без розпізнавальних ознак – щоб не було зрозуміло, де це;

– не називати назву закладу. вказавши обтічно «в одній з лікарень України або в одній з лікарень на півдні».