Міноборони просить українців не вказувати шпиталі, де лікують поранених вояків

Міністерство оборони закликало українців не вказувати у своїх постах у соцмережах та в новиннєвих сюжетах назву лікувального закладу, де ставлять на ноги поранених військовослужбовців, і населений пункт, де знаходиться шпиталь.
Про це йдеться
у Фейсбук заступниці міністра оборони Ганни Маляр
.
Ворог зацікавлений знищити такі лікувальні заклади, підкреслила Маляр.
Отже, МО просить журналістів та блогерів:
– фотографувати лікарів зі спини;
– подавати фото та відео шпиталів без розпізнавальних ознак – щоб не було зрозуміло, де це;
– не називати назву закладу. вказавши обтічно «в одній з лікарень України або в одній з лікарень на півдні».
“Детальне оприлюднення інформації про лікувальний заклад, у якому лікують військових та цивільних поранених, наражає на небезпеку всіх – сам заклад, лікарів і пацієнтів”, – підкреслила заступниця міністра оборони.
Вона навела приклад сюжету, що з’явився в телемарафоні “Єдині новини” у суботу, 18 червня, про польовий шпиталь однієї з обласних лікарень, після чого ворог обстріляв цей медзаклад.
Читайте також:
Унікальних переглядів:
0
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!