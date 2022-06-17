ЗСУ завдали авіаударів по скупченню ворога у трьох районах Херсонщини, – ГШ

Українська авіація завдавала ударів по скупченнях російських загарбників в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.
Про це вранці в п’ятницю, 17 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“На Південнобузькому напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Кульбакіне, Миколаївка, Степова Долина, Мурахівка, Новопавлівське, Шевченкове, Зоря, Партизанське, Квітневе, Новогригорівка, Киселівка, Князівка, Осокорівка, Лупареве та Посад-Покровське.
Українська авіація завдавала ударів по скупченнях противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини”, – йдеться в повідомленні.
Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. В його акваторії перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.
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