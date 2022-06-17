ЗСУ на Донеччині відбили ворожий штурм біля Богородичного, – Генштаб

Російські загарбники спробували здійснити штурмові дії біля села Богородичне Краматорського району на Донеччині, але Збройні сили України відбили ворожу атаку.

Про це вранці в п’ятницю, 17 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“На Слов’янському напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на продовженні наступу на Слов’янськ. Ведуть розвідку боєм в районі населеного пункту Краснопілля, бій триває.

Ворог намагався взяти під повний контроль населений пункт Богородичне. Українські воїни успішно відбили штурм”, – йдеться в повідомленні.

Намагаючись створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ, ворог застосовує артилерію у районах Долини, Краснопілля, Дібрівного та Вірнопілля.

На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм біля Золотого – ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій противника не зафіксовано. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Нью-Йорка, Авдіївки та Побєди.

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