Над Запоріжжям українські військові збили ворожу ракету

Вранці протиповітряна оборона Запорізької області збила ракету російських військ над Вільнянщиною.

Про це в п’ятницю, 17 червня, інформує пресслужба Запорізької ОВА.

“Протиповітряна оборона Запорізької області близько 10:00 знешкодила ракету ворога над Вільнянщиною. Інформація уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в декількох районах міста було чутно вибух, але сигнал тривоги не спрацював.

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