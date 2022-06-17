Над Запоріжжям українські військові збили ворожу ракету

Вранці протиповітряна оборона Запорізької області збила ракету російських військ над Вільнянщиною.
Про це в п’ятницю, 17 червня, інформує пресслужба Запорізької ОВА.
“Протиповітряна оборона Запорізької області близько 10:00 знешкодила ракету ворога над Вільнянщиною. Інформація уточнюється”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в декількох районах міста було чутно вибух, але сигнал тривоги не спрацював.
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