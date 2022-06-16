У РФ – пожежа на найбільшому газовому родовищі. ВІДЕО

У Російській Федерації сталася пожежа через розрив труби на Уренгойському родовищі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Про це в четвер, 16 червня, інформують росЗМІ.

Зазначається, що на ділянці “Газпром видобуток Уренгой” між газовими промислами стався розрив труби 1400 мм, який спричинив пожежу.

“Газпром видобуток Уренгой” оперативно провів заходи щодо призупинення роботи виробничих потужностей, перерозподілу потоків газу, локалізації та ліквідації загоряння. О 02:05 (МСК) спалах було ліквідовано. О 02:50 виробничі потужності знову запущені в роботу”, – йдеться в повідомленні.

У “Газпромі” заявили, що “постраждалих немає” і “пожежа не вплинула на виконання планових показників з видобутку газу”. Причину події має встановити спеціально створена комісія.

Це вже друга серйозна аварія на об’єктах “Газпрому” протягом року. 5 серпня 2021-го горів завод із підготовки конденсату до транспортування газу за 28 кілометрів на північний схід від Уренгоя. Після цього російська компанія значно знизила постачання до ЄС газопроводом Ямал – Європа.

Як відомо, Уренгойське родовище належить до найбільших у світі. Його запаси оцінюють в близько 16 трлн м³ природного газу.

У Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ видобувають близько 80% російського газу.

Читайте також:

У Кремлі заговорили про “безпеку мосту” через Керченську протоку