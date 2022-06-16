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У Маріуполі росіяни вигадали новий привід для мародерства і забороняють українську, – радник мера

16/06/2022 10:46

Російські окупанти в Маріуполі прискорюють знесення пошкоджених ними ж будинків, щоб знищити докази своїх злочинів, а школярам забороняють говорити українською навіть на перервах.

Про це в четвер, 16 червня, у телеграмі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

“Окупанти активізують знесення будинків і знищення доказів. Перші комісії в складі колаборантів та МНС Росії пішли з поквартирним обходом. Зачинені квартири у частково вцілілих будинках будуть зламувати задля “обстеження”. Нова хвиля мародерства під офіційною протекцією на старті.

Людей попереджають про виселення, але маріупольці продовжують жити навіть у під’їздах зі страшними наслідками війни, як на Євпаторійській, 45″, – написав Андрющенко та опублікував фото, на якому видно відірвану людську руку на дашку при вході в дім.

(Увага! Вміст чутливого характеру, 18+)

Маріуполь відірвана рука Маріуполь відірвана рука 2
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За його словами, на наступному тижні окупанти планують знести будівлю лікарні швидкої допомоги, де планувалось відкриття інфекційного відділення. Медичне обладнання вирішили перенести у сусідню будівлю, а відкриття відділення відклали.

Андрющенко додав, що місті зростає кількість стихійних могил. Рівень смертності залишається надвисоким.

Він також повідомив, що, окрім так званого “пункту прийому гігієнічних процедур” біля “Метро” окупанти відкрили “Пункти помивки” – колективний душ під супровід пропаганди “зомбомобіля”.

За даними Андрющенка, керівництво шкіл забороняє підліткам, що навчались в україномовних школах, використовувати українську навіть на перервах.

Колабораційний директорат шкіл відкрито погрожує “наслідками для дітей та батьків”, якщо буде чути в спілкуванні українську.

Також адміністрація окупантів планує запровадити з 1 серпня платний проїзд – квиток коштуватиме 18 російських рублів (9 гривень).

За словами радника мера, у місті працює 12 украдених українських автобусів і чотири від росіян. Пауза між посадками складає від 2 до 4 годин.

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