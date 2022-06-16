У Кремлі заговорили про “безпеку мосту” через Керченську протоку

У Кремлі заявили, що безпека Криму та Кримського мосту гарантована військовими.

Про це в четвер, 16 червня, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише російське агентство РБК.

“Безпека Криму гарантована тими превентивними та тими додатковими заходами, які вживаються по лінії наших військових”, – сказав Пєсков.

За його словами, про загрози для мосту в Кремлі знають та беруть до уваги.

Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов припустив, що міст через Керченську протоку, ймовірно, знищать. Він вважає, що українські військові це зроблять, “якщо буде можливість”.

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