Стартував процес повернення Новограду-Волинському історичної назви Звягель

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На другому пленарному засіданні сесії Новоград-Волинської міської ради розглядали питання перейменування міста на Звягель. Про це у четвер, 16 червня, пише “Історична правда”. Результати голосування депутатів щодо зміни назви міста шляхом повернення історичної назви: “За” – 22

“Проти” – 4

“Утримались” – 4. Історична назва міста – Звягель – була втрачена при перейменуванні міста у 1795 році після захоплення цих територій Російською імперією. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук