Стартував процес повернення Новограду-Волинському історичної назви Звягель

На другому пленарному засіданні сесії Новоград-Волинської міської ради розглядали питання перейменування міста на Звягель.
Про це у четвер, 16 червня, пише “Історична правда”.
Результати голосування депутатів щодо зміни назви міста шляхом повернення історичної назви:
Історична назва міста – Звягель – була втрачена при перейменуванні міста у 1795 році після захоплення цих територій Російською імперією.
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