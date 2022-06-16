Росіяни завдали авіаудару по Лисичанську: є загиблі та поранені

Російська авіація завдала удару по будівлі в місті Лисичанськ Луганської області, відомо щонайменше про трьох загиблих.
Про це пообіді в четвер, 16 червня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
“Авіаудар по Лисичанську. Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених. Розбираємо завали”, – написав він у ТГ-каналі.
Як відомо, Лисичанськ залишається останнім великим містом Луганщини, яке повністю контролює українська армія.
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