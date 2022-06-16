Росіяни обстріляли Сумщину з реактивної артилерії: притетіло на ферму, поранені тварини

Фото: ДПСУ

“Сьогодні, близько 13 години, з боку села городище курської області ворог відкрив вогонь з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу пошкоджено сільгостпоб’єкт”, – ідеться в повідомленні.

Про це у четвер, 16 червня, інформує Державна прикордонна служба України.

Російські війська сьогодні пообіді здійснили черговий обстріл Сумської області з реактивних систем залпового вогню.

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.



〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.

Ми виправдовуємо довіру!