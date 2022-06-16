На Рівненщині – смертельна ДТП за участі військових

На Рівненщині трапилась аварія за участю легкового автомобіля з українськими військовими, який зрізався в вантажівку-кран.

Про це повідомляє пресслужба поліції області у четвер, 16 червня.

ДТП трапилась близько 7:30 біля села Привільне Дубенського району на трасі Київ – Чоп.

Слідчо-оперативна група поліції області встановила, що 60-річний водій вантажного автокрану «ЗІЛ», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не врахував дорожню обстановку, не надав переваги в русі, в результаті чого в нього врізався автомобіль «Skoda Rapid».

“Унаслідок ДТП загинув 22-річний водій легковика, житель Острога. 21-річного пасажира, жителя Миколаєва, із травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні. Обоє молодих чоловіків — військовослужбовці”, – йдеться в повідомленні.

Слідчі слідчого управління встановлюють усі обставини смертельної ДТП. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюватиме спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

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