На Донеччині тероборона збила ворожий вертоліт Мі-35М. ВІДЕО

На Донеччині бійці територіальної оборони ЗСУ збили ворожий вертоліт Мі-35М.
Відео поширила у четвер, 16 червня, пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.
“У Донецькій області бійці територіальної оборони України збили російський військовий вертоліт Мі-35М”, – йдеться в повідомленні.
Юрій Мисягін додає, що працювали бійці 231-го Дніпропетровського батальйону ТрО.
Збити ворожу техніку вдалося з переносного зенітно-ракетного комплекса “Ігла”.
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