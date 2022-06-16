На Донеччині тероборона збила ворожий вертоліт Мі-35М. ВІДЕО

На Рівненщині – смертельна ДТП за участі військових

На Рівненщині трапилась аварія за участю легкового автомобіля з українськими військовими, який зрізався в вантажівку-кран. Про це повідомляє пресслужба поліції області у четвер, 16 червня. ДТП трапилась близько 7:30...