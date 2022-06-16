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Лідери Франції, Італії та ФРН зустрінуться із Зеленським і відвідають Ірпінь

16/06/2022 11:30

Лідери Франції, Італії та Німеччини – Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц – сьогодні зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським та відвідають місто Ірпінь.

Про це вранці в четвер, 16 червня, повідомив Макрон, передає “Українська правда”.

За словами глави офісу президента Андрія Єрмака, лідери обговорять декілька важливих тем –  “продовольча безпека, зброя та підтримка України”.

“Очікуємо підтримку заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС”, – повідомив Єрмак.

Нагадаємо, три європейські лідери прибули в Україну вранці 16 червня спецпотягом.

Фото: Олександр Камишін/Телеграм

Візит відбувається напередодні представлення оцінки Європейською комісією того, чи слід Україні надати статус кандидата на вступ до ЄС.

Єврокомісія, ймовірно, заявить, що Україна має набути статусу кандидата в члени ЄС за умови низки реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права та боротьбу з корупцією.
Проте країни ЄС, як і раніше, розходяться в думках щодо того, чи слід розглядати ці реформи як попередню умову для того, щоб Україна стала кандидатом, чи слід означити контрольний список реформ вже перед наступним кроком на шляху до ЄС – офіційним відкриттям переговорів про вступ.

Дипломати в Брюсселі вважають, що візит тріо в Україну є необхідним для збору достатньої підтримки для варіанту надання статусу кандидата в члени ЄС вже зараз, а список реформ, які необхідно втілити, буде наданий на пізнішому етапі.

Очікується, що Європейська комісія надасть свій висновок щодо кандидатського статусу для України 17 червня.

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Україна

Лідери Франції, Італії та ФРН зустрінуться із Зеленським і відвідають Ірпінь

Лідери Франції, Італії та Німеччини – Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц – сьогодні зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським та відвідають місто Ірпінь. Про це вранці в...

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