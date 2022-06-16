Кияни зустріли тіло Романа Ратушного на Протасовому Яру. ФОТО

Сотні киян зустріли на колінах та з фаєрами тіло загиблого на фронті громадського активіста та воїна Романа Ратушного.
Світлини поширив у четвер, 16 червня, журналіст видання “Ґрати” Стас Юрченко.
“Сотні людей зібрались на Протасовому Яру в Києві, щоб зустріти тіло Романа Ратушного, який загинув 9 червня в бою під Ізюмом. На місці зустрічі намалювали мурал «Роман Ратушний герої не вмирають» та цитату Романа: «Чим більше росіян ми вб‘ємо зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям». Коли приїхала машина з тілом, всі встали на коліно, а друзі Роми запалили фаєри”, – написав журналіст.
Фото Стаса Юрченка (гортайте):
Читайте також:
In memoriam. На Ізюмському напрямку загинув Роман Ратушний, громадянин і воїн
“Новинарня” оголосила про преміальний фонд імені Романа Ратушного для журналістів
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!