Кияни зустріли тіло Романа Ратушного на Протасовому Яру. ФОТО

У Києві на Протасовому Яру зустрічають тіло активіста Романа Ратушного, фото Стаса Юрченка

Сотні киян зустріли на колінах та з фаєрами тіло загиблого на фронті громадського активіста та воїна Романа Ратушного.

Світлини поширив у четвер, 16 червня, журналіст видання “Ґрати” Стас Юрченко.

“Сотні людей зібрались на Протасовому Яру в Києві, щоб зустріти тіло Романа Ратушного, який загинув 9 червня в бою під Ізюмом. На місці зустрічі намалювали мурал «Роман Ратушний герої не вмирають» та цитату Романа: «Чим більше росіян ми вб‘ємо зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям». Коли приїхала машина з тілом, всі встали на коліно, а друзі Роми запалили фаєри”, – написав журналіст.

Фото Стаса Юрченка (гортайте):

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