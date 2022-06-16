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ГУР роздобуло та оприлюднило детальну технічну документацію щодо “кримського мосту”

16/06/2022 19:00

Головне управління розвідки Міноборони України отримало детальну технічну документацію щодо мосту через Керченську протоку. 

Про це відомство повідомило у четвер, 16 червня. 

“У найближчому оточенні Путіна заявляють про «гарантовану» безпеку «Кримського мосту». Речник кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію. Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об’єкта”, – йдеться в повідомленні. 

Йдеться про технічну документацію ”Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку”. 

Вона містить докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу.

“ Згаданий документ додається для загального ознайомлення та вивчення”, – написали в ГУР.

Всього – 242 сторінки.

Документ доступний за посиланням.

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