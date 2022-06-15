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Замість Дещиці послом України в Польщі став Зварич

15/06/2022 22:53

Новий посол України в Польщі Василь Зварич, який замінить на цій посаді Андрія Дещицю, вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Польщі Марціну Пшидачу.

Про це повідомляє посольство України в Польщі.

“Під час зустрічі обговорили спектр українсько-польских відносин та завдання з реалізації домовленостей  між Україною та Польщею”, – зазначається в повідомленні.

Василь Зварич був призначений послом на початку лютого 2022 року. До цього він обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, був заступником директора департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ, а також був радником-посланником посольства України в Польщі.

Днями Зварич прибув до Варшави, щоб розпочати виконання обов’язків очільника дипломатичної місії України у Польщі.

Андрій Дещиця, якого він замінив на посаді, очолював посольство України у Варшаві з 2014 року – це дуже тривалий строк для посла. Перед офіційним призначенням Дещиця кілька місяців, які припали на анексію Криму та початок війни на Донбасі, був виконувачем обов’язків міністра закордонних справ України.

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Україна

Замість Дещиці послом України в Польщі став Зварич

Новий посол України в Польщі Василь Зварич, який замінить на цій посаді Андрія Дещицю, вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Польщі Марціну Пшидачу. Про це повідомляє посольство...

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