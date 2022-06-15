Замість Дещиці послом України в Польщі став Зварич

Новий посол України в Польщі Василь Зварич (ліворуч) та заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач. Фото: Посольство України в Польщі

Новий посол України в Польщі Василь Зварич, який замінить на цій посаді Андрія Дещицю, вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Польщі Марціну Пшидачу.

Про це повідомляє посольство України в Польщі.

“Під час зустрічі обговорили спектр українсько-польских відносин та завдання з реалізації домовленостей між Україною та Польщею”, – зазначається в повідомленні.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща @Vasyl_Zvarych вручив копії вірчих грамот Заступнику міністра закордонних справ Республіки Польща @marcin_przydacz.

Під час зустрічі обговорили спектр 🇺🇦🇵🇱 відносин та завдання з реалізації домовленостей між 🇺🇦 та 🇵🇱. pic.twitter.com/RJwJoN8JTd — Ukraine in Poland (@UKRinPL) June 15, 2022

Василь Зварич був призначений послом на початку лютого 2022 року. До цього він обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, був заступником директора департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ, а також був радником-посланником посольства України в Польщі.

Днями Зварич прибув до Варшави, щоб розпочати виконання обов’язків очільника дипломатичної місії України у Польщі.

Андрій Дещиця, якого він замінив на посаді, очолював посольство України у Варшаві з 2014 року – це дуже тривалий строк для посла. Перед офіційним призначенням Дещиця кілька місяців, які припали на анексію Криму та початок війни на Донбасі, був виконувачем обов’язків міністра закордонних справ України.

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