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Зеленського чекають на саміті НАТО, Альянс готує план переходу ЗСУ на західну зброю, – Столтенберг

15/06/2022 13:40

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що президента України Володимира Зеленського чекатимуть на саміті НАТО у тому форматі, в якому він зможе взяти участь з огляду на обставини.

Про це він сказав на брифінгу перед міністеріалом НАТО в середу, 15 червня.

“Він буде запрошений, його запросять звернутися до лідерів, коли ми будемо зустрічатися в кінці місяця. Ми раді будемо вітати його особисто, а якщо це не буде можливо – у форматі відеозв’язку”, – відповів Столтенбенг на запитання про можливу участь Зеленського, його цитує “Європейська правда”.

Також, з його слів, Україна повинна бути готовою до довготривалої війни, тому НАТО планує перевести ЗСУ на користування сучасним озброєнням Альянсу.

“Україна повинна мати більше важкого озброєння. Союзники та партнери по НАТО вже давно надають тяжке озброєння, і вони нарощують свої зусилля. Українці повинні бути готові продовжувати протягом тривалого часу, і ми продовжуватимемо надавати підтримку. НАТО готує план переведення ЗСУ з пострадянського озброєння на зброю Альянсу”, – цитує Столтенберга агенство “РБК”.

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