Євросоюз вдвічі збільшить військовий бюджет Молдови, – Макрон

Молдова отримає від Європейського оборонного фонду 40 мільйонів євро, що дозволить Кишиневу вдвічі збільшити витрати на оборону.
Про це в середу, 15 червня, заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі із президенткою Молдови Маєю Санду, передає NewsMaker.
“У цьому складному контексті, у контексті війни, яка є загрозою як для Молдови, так і для всієї Європи, ваша країна отримає додаткові 40 млн євро від нашого оборонного фонду, який дозволить збільшити вдвічі ваш військовий бюджет. Ми знаємо, що Молдова дотримується нейтрального статусу, але це в жодному разі не означає демілітаризацію країни”, – заявив Макрон.
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