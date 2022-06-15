СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла ПЗ для окупантів

Служба безпеки України заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій на Донбасі.
Про це повідомляє пресцентр СБУ у середу, 15 червня.
Незаконний бізнес організувала керівниця компанії, яка укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп’ютерних систем. Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались більше 10 працівників. Для маскування їх розосередили у різних регіонах, у тому числі на тимчасово окупованих територіях.
Серед основних “замовників” послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання.
“За допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до «бюджету» бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті. Одержані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій направляли на фінансування угруповань так званих «л/днр», які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України”, – наголосили в СБУ.
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