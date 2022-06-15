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Російські військові вже вбили в Україні 313 дітей, – ОГП

15/06/2022 17:55

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії 313 дітей загинули та понад 579 зазнали поранень.

Про це в середу, 15 червня, інформує пресслужба офісу генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Станом на нинішній ранок, більш ніж 892 дитини постраждали через війну, йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 219.

“14 червня від уламків ворожої ракети в Золочеві Львівської області постраждало немовля.

13 червня внаслідок обстрілу окупантами з реактивної системи залпового вогню “Град” с. П’ятницьке та смт. Малинівка Чугуївського району Харківської області отримали поранення троє дітей віком 3 місяці, 11 та 17 років.

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 25 дітей віком від 4 до 17 років у Донецькій області внаслідок обстрілів та бомбардувань регіону з березня по травень. При цьому 21 з них – у Маріуполі. Зокрема, під час обстрілу міста від прямого влучання ворожого снаряду у будівлю загинула вся родина керівника одного з управлінь міської ради із двома дівчатками 13 та 15 років”, – розповіли в ОГП.

Цифри про дитячу смертність і травми не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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Україна

Російські військові вже вбили в Україні 313 дітей, – ОГП

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії 313 дітей загинули та понад 579 зазнали поранень. Про це в середу, 15 червня, інформує пресслужба офісу генерального прокурора з посиланням на дані...

Війна з Росією

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