Окупанти обстріляли Миколаїв – пошкоджена чотириповерхівка, є поранений. ВІДЕО

Російські військові обстріляли житловий квартал Миколаєва. В обласному центрі пошкоджений чотириповерховий будинок, є поранений.

Про це вдень у середу, 15 червня, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у телеграмі.

“Сьогодні вдень близько 13:00 російські окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Поцілили у чотириповерховий житловий будинок”, – сказав мер.

За його словами, зруйновано дах, перекриття від четвертого до другого поверху, пошкоджено несучу стіну і вибиті вікна. Загалом у будинку пошкоджено шість квартир.

За попередньою інформацією, одна людина отримала поранення.

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