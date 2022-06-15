На Донеччині ворог вів безуспішний штурм біля Краснопілля, ЗСУ змусили окупантів відійти від Долини, – Генштаб

У Донецькій області російські військові вели безуспішний штурм біля Краснопілля, Збройні сили України дали ворогу відсіч біля Долини.
Про це ввечері в середу, 15 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“На Слов’янському напрямку основні зусилля агресор зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Ворог безуспішно вів штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля.
Противник намагався покращити тактичне положення в районі Долини. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили окупантів відійти”, – йдеться в повідомленні.
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