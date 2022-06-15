Минулої доби росіяни завдали тринадцяти ударів по Донеччині

Суд заборонив Соціалістичну партію, яка існувала з 1991 року

Восьмий апеляційний суд Львова на засіданні 15 червня заборонив Соціалістичну партію України, що існувала з 1991 року. Її майно має бути передано державі, однак рішення ще можна оскаржити у Верховному...