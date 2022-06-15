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Минулої доби росіяни завдали тринадцяти ударів по Донеччині

15/06/2022 15:11

Упродовж минулої доби російські війська вдарили по одинадцяти населених пунктах.

Про це у середу, 15 червня, повідомляє МВС.

Правоохоронці зафіксували 67 пошкоджень цивільних об’єктів, зокрема 47 житлових будинків, залізничної колії, лікарні та медичного центру, легкових і вантажних автомобілів, гаражів. Серед мирного населення є поранені та загиблі.

Були обстріляні: смт Очеретине, с. Бердичі, смт Нью-Йорк, м. Авдіївка, с. Желане (поле), м. Добропілля, с. Вірівка, м. Бахмут, с. Зайцеве, м. Красногорівка та м. Покровськ.

“Наразі знеструмлені 336 населених пунктів, водопостачання відсутнє у 174”, – додають у повідомленні МВС.

За результатами обстрілів цивільної інфраструктури задокументовано воєнні злочини РФ. Розпочато досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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