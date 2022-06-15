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Греція надасть Україні до 30 бронемашин, – прем’єр

15/06/2022 13:41

Греція може передати Україні до трьох десятків бойових машин піхоти радянського зразка після обміну із Німеччиною.

Про це заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, передає сайт Protothema.

Постачання відбудуться в рамках обміну з Німеччиною, яка пообіцяла передати Афінам бронемашини Marder.

“Зараз ми обмінюємо невелику кількість – від 20 до 30 бронемашин – на набагато сучасніші машини німецького виробництва. Ми допомагаємо Україні та одночасно зміцнюємо наші збройні сили новішими бойовими машинами”, – сказав Міцотакіс.

Раніше у Греції підкреслювали, що через безпекові побоювання з боку Туреччини передадуть свої БМП Україні лише після отримання Marder від Німеччини.

Як зазначає “Європейська правда”, наприкінці травня канцлер Олаф Шольц анонсував обмін, у рамках якого Німеччина передає Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва.

Проте, за даними видання Bild, йдеться про німецькі бронемашини, на які компанія Rheinmetall подала заявку на експорт до України до Федеральної ради безпеки ще 22 квітня.

Німецька сторона не повідомляла, коли саме буде завершений процес передання техніки Греції.

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