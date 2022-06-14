ЗСУ відбили ворожий штурм в районі села Берестове на Донеччині, – ГШ

Збройні сили України відбили ворожий штурм в районі села Берестове на Донеччині.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 14 червня.
На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли наші війська із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. Армійська авіація противника завдала авіаудару неподалік Білогорівки.
“В районі Берестове українські воїни відбили ворожий штурм, завдали ворогу втрат та змусили відійти на раніше зайняті позиції. Противник веде штурмові дії в районі населеного пункту Золоте, бої тривають”, – йдеться в повідомленні.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних бойових дій не вів. Вів обстріли цивільної інфраструктури неподалік Авдіївки, Мар’їнки та Гуляйполя.
Завдав ударів штурмовою та армійською авіацією в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки. Проводив розвідку боєм поблизу Павлівки.
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