ЗСУ відбили ворожий штурм в районі села Берестове на Донеччині, – ГШ

Фото - ГШ ЗСУ

Збройні сили України відбили ворожий штурм в районі села Берестове на Донеччині.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 14 червня.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли наші війська із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. Армійська авіація противника завдала авіаудару неподалік Білогорівки.

“В районі Берестове українські воїни відбили ворожий штурм, завдали ворогу втрат та змусили відійти на раніше зайняті позиції. Противник веде штурмові дії в районі населеного пункту Золоте, бої тривають”, – йдеться в повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних бойових дій не вів. Вів обстріли цивільної інфраструктури неподалік Авдіївки, Мар’їнки та Гуляйполя.

Завдав ударів штурмовою та армійською авіацією в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки. Проводив розвідку боєм поблизу Павлівки.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 111 – 14.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ