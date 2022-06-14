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Зеленський: На Харківщині болючі втрати, на Донбасі потрібно триматися, на півдні – тиснемо для звільнення Херсона

14/06/2022 23:59

У вечірньому відеозверненні 14 червня президент Володимир Зеленський коротко описав обстановку на фронтах.

Зокрема, він сказав:

“За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося. Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч – як і раніше. Втрати, на жаль, болісні. Але потрібно триматися. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Що більше втрат зазнає ворог саме там, то менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію. Тому Донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями.

Болісні втрати маємо й на Харківщині, де російська армія пробує посилити свої позиції. Бої за цей напрямок тривають, і треба ще боротися, жорстко битися за повну безпеку для Харкова та області.

Продовжуємо тиснути на окупантів на півдні країни. Ключова мета – звільнення Херсона, і будемо рухатися до цього крок за кроком”.

Також глава держави заявив, що “сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося «підрізати крила» російським ракетам. Частину ракет, які окупанти спрямували проти наших міст, вдалося збити, і це – врятовані життя, врятована інфраструктура”.

“Але вдалося збити тільки частину. На жаль, є жертви, є руйнування. Сьогодні удар був по Львівській і Тернопільській областях”, – визнав президент.

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