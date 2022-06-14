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“Не можемо сказати “ні”: віцепрезидент Єврокомісії про статус кандидата для України

14/06/2022 11:23

Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ в Європейський союз.

Про це в понеділок, 13 червня, поінформувало австрійське видання Kurier.

“Українці захищають наші європейські цінності. І якщо з цієї причини вони просять про можливість вступити до ЄС, ми не можемо сказати “ні”, – сказав Тіммерманс.

Він зазначив, що зараз неможливо назвати терміни вступу.

Тіммерманс додав, що має “велике розуміння щодо занепокоєння” деяких країн щодо надто швидкого прийняття розореної війною країни.

17 червня Єврокомісія має ухвалити висновок про те, чи надавати Україні статусу кандидата в ЄС.

“Ми повинні переконатися, що Путін не виграє війну”, — сказав він, маючи на увазі санкції проти Росії.

Нагадаємо, 11 червня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела переговори у Києві з президентом Володимиром Зеленським і заявила, що вони дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.

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Україна

“Не можемо сказати “ні”: віцепрезидент Єврокомісії про статус кандидата для України

Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ в Європейський союз. Про це в понеділок, 13 червня, поінформувало австрійське видання Kurier. “Українці захищають наші європейські цінності....

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