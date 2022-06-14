“Громом та полум’ям”: артилерія ЗСУ спалила ще одну базу росіян. ВІДЕО

Артилеристи ЗСУ спалили ще одну базу російських військовослужбовців.
Відео поширила пресслужба оперативного командування “Південь” у вівторок, 12 червня.
“Громом та полум’ям! Без зайвих слів… Знову працює 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта”, – йдеться в повідомленні.
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