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Для чого потрібні тепловізори? ℗

14/06/2022 21:30

Тепловізори – це оптика, яка практично не має обмежень у сфері використання. Це оптика зі спеціальним сенсором, який дозволяє контролювати перепади температур, що активно застосовується у різних галузях. При цьому представлені тепловізори у широкому асортименті, з яким ви можете ознайомитись за посиланням: https://control.ua/teplovizory/ та вибрати відповідний варіант під конкретні завдання. Розглянемо основні функції устаткування, залежно від використання.

Тепловізори для військових

В умовах поганої видимості складно проводити різні воєнні операції. Ніч, дощ, туман, дим, снігопад – це робить військові дії менш ефективними. Раніше для підвищення видимості використовували прилад нічного бачення, але їхній принцип відрізняється від тепловізорів. Він нездатний бачити за умов погано видимості – він робить туман яскравішим.

За допомогою тепловізора військові мають можливість визначати знаходження супротивника чи скупчення військової техніки. Існують різні моделі, наприклад, оптимальним вибором буде тепловізійний приціл – він витримує високі ударні навантаження та дозволяє ретельно контролювати переміщення мети. Також кріпиться тепловізор на безпілотні літальні апарати.

На сайті Control.ua ви можете купити тепловізори для військових цілей і не тільки. Для підрозділів ТрО та волонтерів передбачено особливі умови співпраці.

Тепловізор у медицині

Медицина – важлива сфера використання тепловізора. Зміна температури на тілі свідчить про різні проблеми в роботі організму. За допомогою тепловізора можна проводити більш глибокий температурний аналіз здоров’я. За допомогою обладнання буде можливість визначити область запалення з точністю до міліметрів, наприклад, патогенні в одному з органів без застосування різних зондів і операцій.

Основна сфера використання тепловізора в медичних цілях – це діагностика онкології та різних проблем із кровоносною системою. А найважливіше, що лікування з тепловізора повністю безпечне для людського організму.

Тепловізори у будівництві та промисловості

Широко застосовуються тепловізори у промисловості та будівництва. Особливо це стосується металургії та хімічної промисловості, де часто використовують високі температури та складні системи охолодження. За допомогою тепловізорів можна проводити обстеження інфраструктури, будівель та обладнання. За допомогою обладнання ви можете перевірити:

  • герметичність з’єднань;
  • теплоізоляцію агрегатів;
  • контролювати динаміку температур;
  • проводити діагностику доменної печі.

І це далеко не всі завдання, які здатні вирішувати тепловізор. Якщо правильно вибрати обладнання, ви отримуєте надійного помічника, який без проблем впорається з усіма поставленими завданнями. Важливо розуміти, що лише тепловізор відомого бренду зможе стати надійним та вірним помічником. При виборі потрібної моделі потрібно завжди орієнтуватися на поставлені завдання. Наприклад, якщо необхідно визначити мінімальну різницю температур, для цього вибираються окремі високочутливі тепловізори.

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