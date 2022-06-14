Десантники приземлили ще один російський “Орлан-10”

Фото - Командування ДШВ ЗСУ

Військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ приземлили ще один російський БПЛА “Орлан-10”. Про це повідомила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ у вівторок, 14 червня. “Підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗС України “приземлив” чергову пташку російських окупантів. Ворожий БПЛА “Орлан-10” здійснював повітряну розвідку українських позицій. Десантники, помітивши ворожу техніку прийняли рішення взяти її під свій контроль. Таким чином окупанти лишились без очей”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук