Десантники приземлили ще один російський “Орлан-10”

Військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ приземлили ще один російський БПЛА “Орлан-10”.
Про це повідомила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ у вівторок, 14 червня.
“Підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗС України “приземлив” чергову пташку російських окупантів. Ворожий БПЛА “Орлан-10” здійснював повітряну розвідку українських позицій. Десантники, помітивши ворожу техніку прийняли рішення взяти її під свій контроль. Таким чином окупанти лишились без очей”, – йдеться в повідомленні.
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