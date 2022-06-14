Home / Світ / Америка / Байден продовжив санкції проти Білорусі ще на рік

Байден продовжив санкції проти Білорусі ще на рік

14/06/2022 09:34

Президент США Джо Байден продовжив на 1 рік національну надзвичайну ситуацію через загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів з боку Білорусі.

Про це інформує пресслужба Білого дому.

Надзвичайний стан через дії керівництва Білорусі було запроваджено у США 16 червня 2006 року (указ №13405), а потім розширено 9 серпня 2021 року (указ №14038).

У 2006 році йшлося про дії та політику деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, спрямовані на підрив демократичних процесів або інститутів Білорусі, що проявилося на недемократичних виборах у березні 2006 року, про порушення прав людини й політичні репресії, про корупцію й неправомірне використання білоруських державних активів.

У 2021 році Байден розширив сферу дії надзвичайного стану, врахувавши фальсифікацію президентських виборів і репресії після 9 серпня 2020 року, ліквідацію політичної опозиції та організацій громадянського суспільства, а також загрозу для міжнародних цивільних авіаперевезень у Білорусі.

“Дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також шкідлива діяльність білоруського режиму та давні зловживання продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.

З цієї причини національний надзвичайний стан, оголошений виконавчим наказом 13405, який був розширений у виконавчому наказі 14038, має продовжувати діяти після 16 червня 2022 року.

Таким чином (…) я продовжую на 1 рік національну надзвичайну ситуацію, оголошену виконавчим указом 13405”, – йдеться в документі.

Читайте також:
У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону імпорту книг із РФ і Білорусі

Унікальних переглядів: 6
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ЗСУ мають стратегічну ініціативу, завдяки контрнаступу звільнили кілька громад на Херсонщині, – Зеленський

Українська армія тактично переграє російських окупантів, має стратегічну ініціативу, і завдяки контрнаступальним діям ЗСУ вдалося звільнити ще кілька громад у Херсонській області. Про це заявив президент Володимир Зеленський у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse