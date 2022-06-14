Байден продовжив санкції проти Білорусі ще на рік

Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден продовжив на 1 рік національну надзвичайну ситуацію через загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів з боку Білорусі.

Про це інформує пресслужба Білого дому.

Надзвичайний стан через дії керівництва Білорусі було запроваджено у США 16 червня 2006 року (указ №13405), а потім розширено 9 серпня 2021 року (указ №14038).

У 2006 році йшлося про дії та політику деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, спрямовані на підрив демократичних процесів або інститутів Білорусі, що проявилося на недемократичних виборах у березні 2006 року, про порушення прав людини й політичні репресії, про корупцію й неправомірне використання білоруських державних активів.

У 2021 році Байден розширив сферу дії надзвичайного стану, врахувавши фальсифікацію президентських виборів і репресії після 9 серпня 2020 року, ліквідацію політичної опозиції та організацій громадянського суспільства, а також загрозу для міжнародних цивільних авіаперевезень у Білорусі.

“Дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також шкідлива діяльність білоруського режиму та давні зловживання продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.

З цієї причини національний надзвичайний стан, оголошений виконавчим наказом 13405, який був розширений у виконавчому наказі 14038, має продовжувати діяти після 16 червня 2022 року.

Таким чином (…) я продовжую на 1 рік національну надзвичайну ситуацію, оголошену виконавчим указом 13405”, – йдеться в документі.

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