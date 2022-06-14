79-та бригада знищила шляхопрокладач російських військових БАТ-2. ВІДЕО

Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ на одному з напрямків оборони знищили шляхопрокладач російських військових БАТ-2.
Відео поширила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ у вівторок, 14 червня.
“Артилеристи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили шляхопрокладач російських окупантів БАТ-2”, – йдеться в повідомленні.
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