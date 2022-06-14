Бійці 73-го центру ССО влучно палять росіян із трофейного гранатомета. ВІДЕО

Бійці 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого влучно палять росіян із трофейного гранатомета.
Відео поширив на сторінці у ФБ 12 червня армійський волонтер Павло Кащук.
“Радіємо разом з бійцями 73-го центру ССО. Слухайте до кінця – ці емоції неможливо підробити… На відео очаківські хлопці на Півдні України звикають до трофейного гранатомету”, – йдеться в дописі.
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