28-ма бригада спалила ворожу БМП. Боєкомплект детонував красиво. ВІДЕО

Скріншот із відео

28-ма окрема механізована бригада ЗСУ імені Лицарів Зимового Походу точними ударами своєї артилерії спалила ворожу БМП.

Відео поширила пресслужба військової частини у вівторок, 14 червня.

“Артилеристи… точними пострілами нагадують російським окупантам, що їм не буде жодного спокійного місця на українській землі. Наші “Боги війни” професійно перетворили десятки мільйонів рублів у вигляді БМП-3 з боєкомплектом у красиве багаття, спостерігати за яким одна насолода”, – йдеться в повідомленні.

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