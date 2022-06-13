Зеленський закликав західні країни надати Україні системи ПРО

Президент Володимир Зеленський звернувся до країн Заходу із закликом надати Україні сучасні системи протиракетної оборони.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні у неділю, 12 червня.

“Після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебувають десять людей. Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі, як і в абсолютній більшості інших російських ударів. Це терор, просто терор. Серед постраждалих – дівчинка, їй 12 років, вона з Харкова. Вона поїхала на Тернопільщину, щоб урятуватися від російської армії. І саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро І чи Лев Толстой, а діти, поранені та вбиті російськими ударами”, – сказав Зеленський.

“Сьогодні вже 109-й день повномасштабної війни, але далеко не 109-й день, коли ми говоримо партнерам просту річ: Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше. Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони? Так. Набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які вдарили по українських містах. По наших містах, по наших селах за час від 24 лютого. Це життя, які можна було б урятувати, це трагедії, яким можна було б запобігти, якби до України дослухалися”, – наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що ключова тактична мета російських окупантів не змінилася. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої, а також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов’янськ.

“Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне мʼясо, яке їм потрібне, щоб забезпечувати перевагу в кількості – у кількості живої сили, у кількості військової техніки. І це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали”, – наголосив президент.

Читайте також:

Україна хоче придбати в Ізраїлю систему ППО “Залізний купол”, – посол