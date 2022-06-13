За підтримки ССО запустили інтерактивний ресурс про втрати Росії на війні проти України

Фото: Армія.Інформ

За підтримки Сил спеціальних операцій ЗСУ в Україні запустили інтерактивний сайт про втрати Росії за час повномасштабного вторгнення на територію нашої держави.

На ресурсі щодня оновлюються кількісні втрати ворогів в особовому складі та техніці.

Також щодня оновлюється відсотковий показник втрат:

скільки ЗСУ вдалося знищити призначеної для вторгнення в Україну ворожої живої сили та техніки противника;

ворожої живої сили та техніки противника; скільки ЗС вдалося знищити російського військового майна та особового складу від загальної чисельності армії РФ.

Сайт розробили трьома мовами.

Ресурс доступний за посиланням.

Повідомити про злочини росіян можна через інший ресурс, доступний за ось цим посиланням.

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