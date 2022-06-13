За підтримки ССО запустили інтерактивний ресурс про втрати Росії на війні проти України

За підтримки Сил спеціальних операцій ЗСУ в Україні запустили інтерактивний сайт про втрати Росії за час повномасштабного вторгнення на територію нашої держави.
На ресурсі щодня оновлюються кількісні втрати ворогів в особовому складі та техніці.
Також щодня оновлюється відсотковий показник втрат:
Сайт розробили трьома мовами.
Ресурс доступний за посиланням.
Повідомити про злочини росіян можна через інший ресурс, доступний за ось цим посиланням.
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