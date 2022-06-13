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У Повітряних силах розповіли, як вчора збили ворожий Су-34 в районі Ізюма

13/06/2022 10:56

У неділю зенітно-ракетні підрозділи Повітряних сил ЗС України в Харківській області збили ворожий винищувач Су-34.

Про це у понеділок, 13 червня, повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ.

“12 червня близько десятої ранку в районі Ізюма на Харківщині зенітні ракетні Повітряні сили ЗС України уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Російські літаки працювали парою, атакуючи позиції українських захисників. Після потрапляння в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс. Пілоти іншого – вирішили спробувати долю. “Нех@й щаст@ть!” – відповіли зенітники і збили зухвалу “сушку”, привітавши таким чином окупантів із “Днем Росії”, – йдеться в повідомленні.

Як розповів речник КПС Юрій Ігнат, ворожий літак упав на тимчасово окуповану територію. Чи вдалося вижити пілотам – інформація уточнюється.

Крім того, 12 червня зенітним ракетним підрозділом збито російський БпЛА “Орлан-10”.

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