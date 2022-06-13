Сили оборони знищили на Харківщині штаб і склад російської армії. ВІДЕО

Аеророзвідка Нацгвардії виявила штаб російських окупантів на Харківщині, а артилеристи ЗСУ завдали по ньому нищівного удару.
Відео поширила пресслужба Нацгвардії України.
Гвардійці за допомогою безпілотника викрили штаб противника, склад з боєприпасами, скупчення техніки та живої сили ворога.
Вони передали інформацію артилеристам ЗСУ і українські воїни успішно знищили цілі. Нацгвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії по противнику та фіксацію результатів бойової роботи.
“У результаті було знищено склад боєприпасів, МТЛБ, легкове авто – так званий Z-мобіль, бронетехніка противника, дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект. Учасники операції відзначають, що це один з багатьох епізодів ефективної співпраці Національної гвардії та Збройних сил України у цій війні. Разом до перемоги!”, – йдеться у повідомленні.
За даними “Української правди”, подія мала місце 11 червня.
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