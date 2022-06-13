Росіяни вдарили по Дніпропетровщині з “Ураганів”

Російські окупанти вдарили з “Ураганів” по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині. У результаті обстрілів загинула одна людина, п’ятеро поранених.
Про це повідомив голова Дніпропетровської військової обласної адміністрації Валентин Резніченко у понеділок, 13 червня.
“Найнапруженіша ніч. Ворог ударив з «Ураганів» по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро – поранені”, – написав він Telegram-каналі.
Резніченко також зазначив, що у Великій Костромці – без постраждалих, але село частково залишилось без світла. У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.
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