Подоляк опублікував список зброї, яка треба Україні, щоб перемогти у війні

Михайло Подоляк. Фото: пресслужба ОП

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк перерахував збройні потреби української армії для закінчення війни та вибиття армії окупантів за межі країни.

Про це він написав у твітері у понеділок, 13 травня.

Він наголосив, що для перемоги українцям потрібен партитет важкої зброї:

1000 гаубиць калібру 155 мм

300 РСЗВ

500 танків

2000 одиниць бронетехніки

1000 дронів

Він заявив, що 15 червня в Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони, за результатами якої очікуються рішення.

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