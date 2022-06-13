Подоляк опублікував список зброї, яка треба Україні, щоб перемогти у війні

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк перерахував збройні потреби української армії для закінчення війни та вибиття армії окупантів за межі країни.
Про це він написав у твітері у понеділок, 13 травня.
Він наголосив, що для перемоги українцям потрібен партитет важкої зброї:
Він заявив, що 15 червня в Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони, за результатами якої очікуються рішення.
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